Воды в Севастополе осталось на 81 день

Режим повышенной готовности ввели в Севастополе из-за сокращения запасов воды в водохранилище, сообщили в пресс-службе правительства города. Если серьезных осадков не случится, воды хватит на 81 день.

«Если семь миллионов кубометров неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — сказал исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров. Его слова привело РИА «Новости».

Сейчас, по его словам, запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллиона кубометров воды.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что на уровне президента страны все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. «Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели», — отметил губернатор.

Также городе проведут работу по замене водопровода, где случались большие потери воды. На территории Севастополя проведут геологические работы для поиска и оценки запасов подводных вод.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в Гидрометцентре, написало РИА «Новости».