Воды в России станет больше из-за изменений климата

«Согласно этим оценкам, в большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов — на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5 до 15%. В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%», — сказано в документе.

Из доклада также следует, что при увеличении водных ресурсов уменьшится их внутригодовая неравномерность. Интенсивное использование подземных вод в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов, где развита промышленность, прогнозируемое снижение уровня до метра в год. Уже сейчас на сотнях квадратных километров регистрируются так называемые воронки депрессии. Особенно это заметно в районах сосредоточенного водоотбора. Качество подземных вод снижается, карстовые процессы активизируются. В Крыму отмечен подсос морских вод к водозаборам.

Авторы доклада пришли к выводу, что следует предпринять меры для искусственного восполнения подземных вод, а также лучше управлять их качеством и эксплуатацией в большинстве регионов России.