Водолазы обследовали танкер с нефтепродуктами времен ВОВ в Финском заливе

Водолазы Центра подводных исследований изучают танкер с нефтепродуктами времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Финском заливе.

Уточняется, что на поверхности воды появились маслянистые пятна. Научный консультант центра Андрей Лукошков объяснил, почему они могли появиться, информирует сайт «МИР 24».

«Основные корабли лежат в Эстонии. А он сумел пройти мимо Гогланда. И в первой половине дня 29 августа 1941 года был атакован самолетами — немецкими бомбардировщиками», — рассказал он.

По его словам, один из снарядов оказался на корме с правого борта. Когда танкер подбили, на нем находилось порядка 100 тонн топлива. В целях определения состояния корпуса и стремительности его разрушения, специалисты взяли пробу металла, а также образцы грунта и воды.