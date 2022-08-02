Водохранилища Крыма накопили рекордные запасы воды

Все водохранилища Крыма накопили к началу августа порядка 200 миллионов кубометров воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров», — сказано в сообщении.

Год назад, по информации ведомства, запасы воды на полуострове составляли 132,4 миллиона кубометров, а в 2020 году водохранилища Крыма накопили порядка 75 миллионов кубометров из-за длительной засухи.

Осадки в прошедшем июле распределялись неравномерно на полуострове. Средние расходы воды на большинстве рек оказались в пределах многолетней нормы или даже выше ее. На реках Бельбек, Кача, Черная и Салгир они составили 0,60-1,32 кубометра в секунду.

Гидрометцентр сообщил об очень высокой для этого времени года водности реки Биюк-Карасу — 6,01 кубического метра в секунду — 668% нормы. Река наполняет Белогорское водохранилище, которое находится на востоке Крыма.