Экология 16 декабря 2022, 18:20 Водителей Петербурга предупредили об обилии снега на дорогах

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Из-за потепления на дорогах Санкт-Петербурга возникнет «снежная каша». Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, с чем связано такое природное явление. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Резкие изменения в погоде связаны с пришедшим антициклоном. По словам специалиста, в ночь с субботы на воскресенье стоит ждать холодной погоды. Температура опустится до -14 градусов. При этом в понедельник в городе начнется резкое потепление. В среднем показатель термометра составит ноль градусов.