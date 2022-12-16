16 декабря 2022, 18:20
Водителей Петербурга предупредили об обилии снега на дорогах
Из-за потепления на дорогах Санкт-Петербурга возникнет «снежная каша». Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, с чем связано такое природное явление. Об этом сообщила «Политика сегодня».
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Резкие изменения в погоде связаны с пришедшим антициклоном. По словам специалиста, в ночь с субботы на воскресенье стоит ждать холодной погоды. Температура опустится до -14 градусов. При этом в понедельник в городе начнется резкое потепление. В среднем показатель термометра составит ноль градусов.Многие жители города выразили опасения, что усилий коммунальных служб может быть недостаточно. Из-за обилия снега на дорогах есть риск образования «снежной каши», которая значительно затрудняет движение транспорта.
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