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    24 июля 2021, 00:05

    Вода в реках Сочи пошла на спад после прекращения ливня

    Анатолий Минкин

    Обрушившийся на Сочи ливень прекратился. Уровень воды в реках начал снижаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Там отметили, что пострадавших в результате непогоды нет. Сильных разрушений городской инфраструктуры не зафиксировали.

    «В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идет на спад. Наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста», — рассказали в пресс-службе.

    В краевом главке МЧС заявили, что эвакуация жителей не потребовалась.

    Ранее в администрации курортного города не исключили, что жителей Хостинского района придется эвакуировать. Вода в местных реках из-за обильных дождей поднялась до опасного уровня.

    В районы возможного подтопления прибыли для дежурства спасатели. В городе включили сирены для предупреждения жителей.

    Для ликвидации последствий непогоды на улицах города работают 90 сотрудников оперативных служб и 37 единиц техники.