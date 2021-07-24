Вода в реках Сочи пошла на спад после прекращения ливня

Обрушившийся на Сочи ливень прекратился. Уровень воды в реках начал снижаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там отметили, что пострадавших в результате непогоды нет. Сильных разрушений городской инфраструктуры не зафиксировали.

«В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идет на спад. Наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста», — рассказали в пресс-службе.



В краевом главке МЧС заявили, что эвакуация жителей не потребовалась.

Ранее в администрации курортного города не исключили, что жителей Хостинского района придется эвакуировать. Вода в местных реках из-за обильных дождей поднялась до опасного уровня.

В районы возможного подтопления прибыли для дежурства спасатели. В городе включили сирены для предупреждения жителей.

Для ликвидации последствий непогоды на улицах города работают 90 сотрудников оперативных служб и 37 единиц техники.