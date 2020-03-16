Вода в океане разрушит детали LEGO за 1300 лет

За последние десять лет специалисты обнаружили примерно 50 деталей LEGO на побережье Юго-Западной Англии и изучили их состояние. Исследователи измеряли массу и диаметр уцелевших шипов у каждой частицы конструктора из АБС-пластика.

Точный состав деталей определяли, используя рентгенофлуоресцентный анализ: наличие некоторых соединений помогло определить год производства. Затем ученые сравнили их с сохранившимися с 70–80-х годов аналогами.

По результатам выяснилось, что детали LEGO сохраняются в океане от 100 до 1300 лет.