Экология 17 июня 2023, 08:21 Вода у берегов Крыма не загрязнена — Роспотребнадзор Роспотребнадзор: разрушение Каховской ГЭС не вызвало загрязнений воды у берегов Крыма piqsels

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Исследование проб морской воды у западного побережья Крыма не выявило отклонений от нормы. Такое заявление сделала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, написало РИА «Новости».

Пеньковская рассказала, что после разрушения на Каховской ГЭС управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря.

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«На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано», — подчеркнула она.

Украинские боевики в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды, затопило дома и социально важные объекты, а также кладбище и скотомогильник. Течение несет воду, которая вышла из водохранилища и может быть заражена, в сторону побережья Болгарии и Румынии

Госпитализированы 95 человек, погибли 18 жителей. РПЦ начала срочный сбор для пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС, патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил один миллион рублей. Прокуратура проверяет соблюдения прав граждан, пострадавших от затопления после разрушения станции.