Вода полностью ушла из затопленного села Соболево на Камчатке | 360°

Экология 10 октября 2022, 08:25 Поделиться Telegram

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Viber Вода полностью ушла из затопленного села Соболево на Камчатке МЧС сообщило, что вода ушла из затопленного села Соболево на Камчатке Главное управление МЧС России по Камчатскому краю

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Дома и участки в селе Соболево на Камчатке освободились от воды. Населенный пункт затопило после разлива рек из-за сильных дождей. Спасатели останутся на месте, пока обстановка не стабилизируется, сообщило МЧС России.

«В селе Соболево на Камчатке дома и придомовые территории полностью освободились от воды. Спасатели МЧС России останутся на месте до полной стабилизации обстановки», — сообщили в ведомстве.

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К спасению местных жителей и устранению последствий разлива привлекли 85 специалистов, 31 единицу техники, семь плавсредств, а также волонтеров и специалистов других организаций. Спасатели обходят дома и осушают социально-значимые объекты.

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Правительство Камчатского края сообщило о паводке 6 октября. Из-за сильных дождей в реке Большая Воровская поднялся уровень воды, обрушились два из пяти пролетов моста через реку Пымта. Вода повредила кабель и временно оставила жителей села Соболево без связи, размыла дороги, подтопила почти 90% домов. В местной школе и гостинице открыли два пункта временного размещения, а в регион отправили вертолет Ми-8 со специалистами, в том числе, гидрологом, и оборудованием.

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