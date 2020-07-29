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    29 июля 2020, 15:14

    Вода почернела в Черном море в Анапе

    Дарья Морозова

    Жители Анапы были шокированы водой черного цвета в Черном море. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети.

    По данным телеканала «Царьград», в комментариях часть пользователей решила, что это сточные воды. Кто-то возразил, что это просто соли, которые вступили в реакцию с металлом и из-за этого окрасились в черный цвет.

    «Это каждый год в Анапе с июля по август, цветут водоросли и гниют в теплой воде, все прибивает к центру города!» — написал один из комментаторов.

    Новости SMI.FM