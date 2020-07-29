Вода почернела в Черном море в Анапе

По данным телеканала «Царьград», в комментариях часть пользователей решила, что это сточные воды. Кто-то возразил, что это просто соли, которые вступили в реакцию с металлом и из-за этого окрасились в черный цвет.

«Это каждый год в Анапе с июля по август, цветут водоросли и гниют в теплой воде, все прибивает к центру города!» — написал один из комментаторов.