Вода почернела в Черном море в Анапе
Жители Анапы были шокированы водой черного цвета в Черном море. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети.
По данным телеканала «Царьград», в комментариях часть пользователей решила, что это сточные воды. Кто-то возразил, что это просто соли, которые вступили в реакцию с металлом и из-за этого окрасились в черный цвет.
«Это каждый год в Анапе с июля по август, цветут водоросли и гниют в теплой воде, все прибивает к центру города!» — написал один из комментаторов.