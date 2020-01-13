«Внутри этого ада». Красноярск заволокло смогом

Экоактивистам в прошедшие выходные удалось снять с берега Академгородка смог над Красноярском. Дымку над городом заметили еще в конце прошлой недели.

Из-за этого в Красноярске еще 9 января ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). На кадрах видно, что центральная часть города окутана смогом. При этом небо около Академгородка было чистым.

«Когда вы находитесь внутри этого ада, сложно увидеть разницу между нормальным воздухом и ужасным», — написали активисты. Их процитировало издание Дела.ru.

По словам автора ролика, он со спутницей приехал в Академгородок, чтобы подышать чистым воздухом, а потом вернуться «обратно в Мордор», где «работа, дела». Другие местные жители также публиковали свои фото.

В воскресенье, 12 января, ситуация также оставалась неблагоприятной. Синоптики отметили, что в Красноярске нет погодных условий, которые бы способствовали рассеиванию вредных выбросов. Режим НМУ обещают снять 13 января, в 18:00. Об этом написал «МК».