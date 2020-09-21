«Внешний вид воды уже совершенно другой»: экологическое состояние Немчиновского пруда взяли на контроль

Куракин рассказал, что вода в Немчиновском пруде попадает из реки Чаченки. Она берет свое начало в Москве, потом попадает в коллектор, откуда идет под МКАД по промзонам (там находится станция техобслуживания «Кунцево») через ТРЦ «Вегас». Из коллектора Чаченка попадает непосредственно в большой Немчиновский пруд.

Несколько раз мы наблюдали, как из коллектора попадает что-то типа пены в пруд. Мы полностью протестировали очистные сооружения „Вегаса“ и локальные очистительные сооружения станции техобслуживания в зоне „Кунцево“. Мы запускали туда пищевой краситель, чтобы понять, как справляются очистные с нагрузкой Дмитрий Куракин.

По словам главы Минэкологии Подмосковья, очистные «Вегаса» и станции в порядке.

«Либо происходят спорадические сливы в ливневую канализацию из транспортных средств, либо происходит отток воды. Ливневые стоки со МКАД в коллектор», — отметил он.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что администрация совместно с жителями установила боновые заграждения, которые задерживают грязь.

Быстро реагируем, если появляются какие-то загрязнения, пятна мазута, как было в последний раз Андрей Иванов.

Он отметил, что власти Одинцова оформляют коллектор техцентра «Кунцево» в муниципальную собственность. Также делаются документы на земельный участок, где находится Немчиновский пруд. До конца года должны быть проведены проектные работы по благоустройству пруда и по созданию очистительных сооружений.

«По благоустройству пруда уже существует программа по линии Министерства благоустройства региона. На следующий год запланировано [потратить] 80 миллионов на благоустройство Немчиновского пруда», — добавил Иванов.

«Сейчас внешний вид воды уже совершенно другой, чем было летом. Дальше будем наблюдать за коллектором, чтобы исключить версию о том, что кто-то что-то выбрасывает в ливневую канализацию», — заключил глава Минэкологии.

Об экологической проблеме в селе Немчиновка стало известно еще осенью 2018 года. Тогда появились сообщения о том, что Немчиновский пруд загрязнен, в нем гибнет рыба.