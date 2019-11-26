ВМО предупредила о приближающемся экологическом кризисе

«Нет никаких признаков снижения концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата», — обозначил генсек ВМО Петтери Таалас.

По итогам прошлого года, также выросли концентрации закиси азота и метана. Согласно прогнозу метеорологов, будущие поколения ожидают более серьезные климатические изменения. В частности, речь идет о нарушении наземных и морских экосистем, дефиците воды, экстремальных погодных условиях и повышении температуры.