Подмосковные рыбаки присоединились ко всемирному флешмобу. Активисты из более чем 90 стран вооружились перчатками, мешками для мусора и приступили к уборке.

У этих рыбаков улов будет необычным. С собой вместо удочек — большие мешки. Цель волонтеров — очистить берега Истринского водохранилища от мусора.

Участники чувствовали себя причастными к чему-то масштабному. К акции присоединились в более чем 90 странах мира. Людей со всей планеты объединило одно: сделать этот мир чище можно только вместе.

Источник фото: телеканал «360»

«На Истринском водохранилище, уже более ста человек культурных рыбаков. И это уже огромная созидательная армия, которая способна решать задачи по очистке водоемов и показывать пример культурного отдыха с пользой», — отметил основатель «Союза культурных людей и рыбаков» Сергей Агафонов.

Здесь мусор на каждом шагу. Отдыхающие оставляют после себя пластик, стеклянные бутылки и пакеты. Но культурные рыбаки доказывают — поддерживать чистоту просто. Достаточно взять с собой перчатки и пакет побольше — справится даже ребенок.

Источник фото: телеканал «360»

«Я убираю мусор за людьми, которые намусорили и не убрали. Это очень легко — собирать мусор. Я собираю всякие железки и бутылки. Мой друг собирает пластик. Мы делаем это для того, чтобы очистить природу», — сказал участник субботника Максим Мартьянов.

В этот раз улов огромный — больше пяти тонн мусора. Собранное отсортируют и отправят на переработку. С транспортом посодействовали местные чиновники.

«Мы предоставили мешки для вторсырья. Бужаровская администрация — контейнер для общего вторсырья. Также помогли мешками и емкостями для вторсырья», — рассказал представитель экологического движения «Планета 3» Сергей Барылов.

Источник фото: телеканал «360»

После полезного дела рыбаков ждал заслуженный отдых — они отведали уху, плов и согрелись горячим чаем.

«Всегда приятно общаться с культурными людьми. С людьми, которые любят природу. Все очень доброжелательные. Все, как одна большая семья, один большой коллектив, делают одно дело. Поэтому настроение замечательное. Субботник — это всегда хорошо», — подчеркнул участник субботника Алексей Стужин.

Рыбаки уверены — со временем людей, заботящихся об экологии, будет больше. Акции по сбору мусора проводятся традиционно два раза в год. Волонтеры вернутся на этот берег весной.