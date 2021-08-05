Влияние отходов на изменение климата изучат в России

Созданный ППК РЭО Совет по устойчивому развитию привлечет климатических экспертов для определения стандартов зеленого финансирования. Об этом сообщила Светлана Бик, которая возглавляет совет.

«Климатическая повестка, которая сейчас начинает бурлить, входит в облака этих задач. Есть очень хороший ресурс, есть организация, которая включена в экспертный совет, потрясающие есть работы. Обязательно привлечем экспертов по климатической части ТКО, которые провели очень интересные исследования, в том числе представители Института Израэля (Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля — прим. ред.)», — сообщила Бик на первом заседании совета.

Говоря о климатической организации, Бик имела в виду представительство Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH). Его глава, Юлия Грищенкова, также приняла участие во встрече.

В процессе дискуссий члены совета должны выработать критерии зеленого финансирования, а также какой должна быть зеленая таксономия отрасли по обращению с ТКО в России. С одной стороны, она должна соответствовать международным стандартам, с другой, выполнить национальные проекты, которые являются базой для создания зеленого стандарта.

«Мы должны определить подходы. По всем проектам, которые мы сейчас делаем, мы исходим из базового принципа, что у нас 50% всех отходов должны утилизироваться, 25−30% органики — через компостирование, 15−20% — отправляться на ВМР (вторичные материальные ресурсы — прим. ред.), рециклинг и переработку, и часть — на альтернативное топливо. Это пока такая базовая схема, которая позволяет нам говорить, что остальное, что закладывается на полигон, не наносит вред или не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Это скелет зеленого стандарта», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан 7 июля на площадке ППК «Российский экологический оператор». В него вошли руководители компании Сергей Королев, Павел Бесшапов, Евгений Барзыкин, а также эксперты отрасли, представители ритейла, методологи, банкиры.