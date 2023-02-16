Экология 16 февраля 2023, 10:18 Власти начали следить за движением мусоровозов в 42 регионах России

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Число мусоровозов, подключенных к системе, достигло 5513

К пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) Российского экологического оператора присоединились 42 региона, число мусоровозов, подключенных к системе, достигло 5513. Это позволит оптимизировать схемы обращения с ТКО и делать шаги по снижению тарифной нагрузки на население.

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«К пилотному проекту по прослеживаемости за движением отходов уже присоединились 42 субъекта РФ. Всего к системе подключились 5513 мусоровозов. У нас есть функционал анализа треков мусоровозов. В этой системе мы анализируем, какие контейнерные площадки мусоровоз посещал, учтены ли они в территориальных схемах или нет, на какие объекты терсхемы он привозил отходы, соблюдал ли схемы потоков согласно терсхеме. Мы также видим среднюю протяженность маршрута, благодаря чему можно оценить справедливость тарифа», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего в сфере обращения с отходами в России задействовано более 22 700 транспортных средства, из них свыше 15 400 — это мусоровозы. На территории России в 253 зонах деятельность осуществляет 182 регоператора.