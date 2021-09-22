Власти Москвы высадят в Пресненском районе деревья и кустарники

Более 500 кустарников и 130 деревьев планируют высадить в парке Декабрьского восстания на станции «Улица 1905 года». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передала «Русская планета».

Таким образом власти города планируют вернуть парку прежний вид. На его территории уже восстановили ограду середины прошлого века. Озеленительные работы же направлены на восстановление экологии и климата в Москве. Там уже создано около 45 тысяч квадратных метров газонов, а также посажены цветники.