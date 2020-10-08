Власти Камчатки опубликовали результаты проб воды в Авачинском заливе

Власти Камчатки в открытом доступе опубликовали полную версию всех результатов проб воды, которые брали в загрязненной акватории. За последнюю неделю специалисты собрали сотни образцов из Авачинского залива.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в том, чтобы установить истинные причины случившегося. Для этого в заливе собрали сотни пород, которые отправили на анализы к лучшим специалистам России.

«С сегодняшнего дня размещаем полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в Авачинском заливе. Завтра заработает картографическая основа для более удобной визуализации», — отметил губернатор.

Солодов также призвал всех заинтересованных подключится к выяснению причин случившегося. Он отметил, что край будет рад принять помощь и от зарубежных специалистов.

О загрязнении акватории Камчатки общественность узнала в конце сентября, после сообщений местных серферов с социальных сетях. Они сообщили, что вода изменила свой цвет на Халактырском пляже. Кроме того, после купания в океане серферы жаловались на ухудшение зрения, пелену перед глазами и раздражение на коже.

Вскоре на побережье Халактырского пляжа, а также на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья обнаружили мертвых морских животных. По данным Минприроды региона, первые пробы показали в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.