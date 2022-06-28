Власти Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Якутии с 28 июня действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ о его введении подписал глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Мирнинском и Томпонском районах уже действовал режим ЧС муниципального характера, в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах и в Якутске — четвертый класс пожарной опасности.

«Введение режима ЧС позволит увеличить силы и средства в рамках межрегионального маневрирования, то есть привлечь дополнительные ресурсы из других регионов и более эффективно подготовиться к пику горимости», — объяснили в правительстве.

По данным на утро 28 июня в Якутии происходило 60 лесных пожаров, 13 из них в Мирнинском, 11 — в Алданском районах. Огнем охвачено 80 986,5 гектаров.