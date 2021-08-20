Власти Иркутской области назвали причину изменения цвета воды в бухтах Байкала

Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала около поселка Песчанка и острова Ольхон. Такое заявление сделал глава Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.

«То, что мы видим на видео, — это цианобактерии, которые, когда живут, имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают. <…> Это фауна Байкала», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Сафронов добавил, что подобная ситуация уже происходила два года назад в Баргузинском районе Бурятии. Тогда зафиксировали лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон. Специалисты не исключили, что там было локальное загрязнение.

Сейчас ситуация находится под контролем губернатора региона. Пробы воды с мест загрязнения также отправили в лабораторию Росприроднадзора в Новосибирск. На Байкале ведут круглосуточный мониторинг состояния воды и воздуха.

Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео об изменении цвета воды в некоторых бухтах Байкала.