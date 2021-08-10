Власти Челябинска организовали совещание из-за пожаров в Якутии

Совещание с участием промышленников состоялось в министерстве экологии Челябинской области 10 августа. Поводом для собрания стала сложная обстановка в регионе из-за пожаров в Якутии. Об этом сообщило URA.ru.

«По итогам совещания принято решение снизить выбросы промышленными предприятиями более чем на 20-40%, а также усилить все необходимые мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. На данный момент уже многие предприятия работают в „щадящем“ режиме», — рассказал замминистра Виталий Безруков. Например, в подобный режим работы перешел завод «Техно». Компания остановила одну линию производства продукции.