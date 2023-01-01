Экология 01 января 2023, 11:24 Власти британского городка отменили новогодние салюты ради отдыха моржа Mirror: в городе Скарборо отменили фейерверк из-за моржа

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Члены городского совета города Скарборо решили отказаться от запуска салюта в честь Нового года. Они пошли на это ради спокойного сна случайного гостя набережной — моржа. Об этом рассказало издание Mirror.

Местные чиновники решили дать животному мирно поспать на набережной.

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Судя по кадрам из города, морской зверек вызвал волну умиления у жителей и гостей Скарборо. Они сняли на видео, как морж вскарабкался на мощеную набережную, а затем завалился на боковую.

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Зверьку уже выбрали имя — Тор. Его заметили в городской гавани 30 декабря. Журналисты предположили, что морж мог приплыть в Скарборо из Канады. Также авторы материала уточнили, что это же животное путешествовало к пляжам Хэмпшира. Кроме того, его видели в Нидерландах и Франции.

Местные журналисты отметили, что моржи нечасто появляются у английских берегов. За последние два года эти животные всего дважды появлялись в этих краях.