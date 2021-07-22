Власти Анапы запретили купаться в море из-за шторма

Власти Анапы запретили жителям города и туристам купаться в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщило ОТР.

Местное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды. В регионе ожидаются сильные дожди и град. Возможно также увеличение уровня воды в реках.

Жителей Краснодарского края предупредили также о возможности схода селей в горных районах. В Сочи же неподалеку от пляжа наблюдали смерч. Видеоролик, на котором запечатлено природное явление, попал в Сеть.

Спасатели порекомендовали жителям южных регионов быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.