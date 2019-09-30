Владивосток побил рекорд температуры 1938 года

Минувшие выходные во Владивостоке выдались очень теплыми. В воскресенье воздух прогрелся настолько, что был побит установленный в 1938 году на 29 сентября рекорд.

Минимальная температура в городе составила +15…+17 градусов, сообщил Примгидромет. А в последний выходной день столбики термометров показали исторический максимум, показав до +23…+26.

«Был перекрыт на 0,9 градуса абсолютный максимум температуры для этой даты, который удерживался с 1938 года», — подчеркнули метеорологи.

Утром понедельника во Владивостоке стало ощутимо прохладнее. Температура снизилась до +12…+13 градусов, однако днем снова достигнет +20…+23 градусов. Осадки не ожидаются.

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В выходные Приморье находилось в теплом секторе циклона, который шел из Амурской области в Хабаровский край.

Из-за сухой и теплой погоды в регионе растет уровень пожароопасности леса. Сейчас местами он достигает третьего, местами — четвертого класса.

Во вторник, 1 октября, из-за метеорологических показателей уровень пожароопасности достигнет четвертого класса.