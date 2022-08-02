Владимиру Путину доложили о темпах реформы и проектах строительства инфраструктуры РФ

Владимир Путин принял с докладом о ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева. Во время рабочей встречи гендиректор ППК РЭО сообщил о проектах по строительству инфраструктуры обращения с отходами в России и результатах за 3,5 года с начала реформы.

«У нас во всех субъектах Российской Федерации приняты территориальные схемы, это так называемая карта отходов. У нас там существуют объемы образования, места образования и, самое главное, туда же заносятся объекты как существующие, так и перспективные. Если Вы позволите, я подготовил презентацию. Уже об этом упомянул, основными целями, согласно Вашему Указу №-474, у нас появляется 100-процентная обработка, снижение захоронения. Целями реформы и целями компании является создание инфраструктуры, создание профессиональных игроков на рынке. Это региональные операторы, они созданы во всех субъектах Российской Федерации (о них сегодня тоже доложу отдельно), создание нормативной базы, в том числе создание территориальных схем и федеральной схемы, за которую отвечаем непосредственно мы», — сообщил Денис Буцаев.

По отчетным данным, в 2018 году в России было образовано 66 миллионов тонн отходов, в 2021-м — 52 миллиона тонн. Показатели по обработке составляют — 43%. Буцаев сообщил, что по сортировке отрасль двигается с определенным опережением. Утилизация (переработка) составляет 11,6%.

За 2019−2021 годы было создано 187 объектов объектов обращения с отходами, включая 25 комплексных. Они созданы практически во всех субъектах Российской Федерации. На вопрос президента о том, станет ли меньше объектов размещения, Буцаев ответил утвердительно. При этом чтобы прийти к целевым показателям, приходится создавать новые такие объекты, нужна определенная этапность. В 2022 году будет введено 34 объекта обращения с ТКО, из которых девять уже введено в эксплуатацию. В 2019 году было введено 83 объекта в 35 субъектах. В 2020 году — 43 объекта в 24 субъектах.

Параллельно с работой, связанной с созданием инфраструктуры, стоит задача — построить систему производства оборудования для отрасли. В 2019 году доля собственного оборудования составляла около 20−25%. В настоящий момент ситуация с оборудованием, связанным с обработкой, кардинальным образом поменялась. Более 80% оборудования производится локально. Причем это не просто импортозамещенная технология, но, как обратил внимание Владимир Путин, своя. По словам Буцаева, многие виды имеют очень хороший экспортный потенциал, многие отечественные компании востребованы за рубежом, как в ближнем, так и в дальнем.

По словам Буцаева, без цифровизации невозможно администрирование отрасли. В связи с этим по Указу президента РЭО создает систему экомониторинга, которая позволит принимать правильные управленческие решения на разных уровнях, начиная с муниципалитетов, заканчивая федеральным уровнем, и предоставит возможность гражданам осуществлять общественный контроль над системой. Владимир Путин указал, чтобы система была прозрачной и публичной.

Глава РЭО рассказал о мерах поддержки, которые в настоящий момент созданы в отрасли. Они влияют в основном на экономику процесса, то есть позволяют инвесторам получить более дешевые финансовые ресурсы. Постановление Правительства № 1727 предоставляет до трети от объема инвестиций. РЭО профинансировал уже шесть таких проектов, и около четырех находится в дополнительной проработке.

«У нас существует новый инструмент финансовой поддержки отрасли — это так называемые зеленые облигации. Владимир Владимирович, хотел бы отдельно остановиться на этом. При поддержке Правительства мы получили уникальный, не побоюсь этого слова, инструмент, когда мы привлекаем дешевые денежные средства, точнее мы привлекаем денежные средства с рынка и делаем их дешевыми, причем субсидии из федерального бюджета процентной ставки. Это позволяет создать так называемое уникальное бюджетное плечо, когда против одного бюджетного рубля мы практически 10 рублей привлекаем с рынка», — сказал Денис Буцаев.

Чтобы реализовать такую масштабную инфраструктурную задачу, как построение общей системы обработки и утилизации, необходимы существенные денежные ресурсы. РЭО оценивает объем инвестиций по остаточной необходимой мощности в районе 500 миллиарда рублей. Для того, чтобы такого рода средства более эффективно использовать при поддержке бюджетного соинвестирования, было предложено разместить облигации публично-правовой компании «Российский экологический оператор» на рынке. Бюджет со своей стороны субсидирует 90% от ключевой ставки. РЭО уже зарегистрировал программу и проспект эмиссии на 100 миллиардов рублей. Финансовые институты показали высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования, по предварительным заявкам он кратно превышает необходимые денежные средства, указал Буцаев.

«Я как раз хотел обратить внимание, что именно под этот инструмент мы получили самое большое, я бы сказал, беспрецедентно большое количество заявок со стороны субъектов. Мы в основном работаем, естественно, с субъектами РФ и их инвесторами. Владимир Владимирович, если Вы позволите, тогда сразу перейду к проектам, которые мы в текущем году получили в качестве заявок от субъектов Российской Федерации. Всегo поданных заявок — у нас в настоящий момент 31 субъект разместил, из них 29 уже документально находятся в конкурсных процедурах. На общий объем инвестиций 166 миллиардов рублей, но это включая деньги, которые будут соинвестированы со стороны частного бизнеса. Количество проектов 65», — сообщил Денис Буцаев.

Он добавил, что таким образом будет создано мощностей на 12 миллионов тонн обработки, 4,9 миллиона тонн утилизации и 6,4 миллиона захоронений. Целевая задача — это создание 28 миллионов тонн обработки, 10 миллионов тонн утилизации и 12 миллионов тонн размещения.

Владимир Путин поинтересовался, нужно ли с точки зрения нормативно-правового обеспечения что-то сделать дополнительно к тому, что принято было до сих пор. Глава РЭО обратился с просьбой к президенту поддержать изменения, связанные с расширенной ответственностью производителя (РОП). Глава государства ответил: «Хорошо, давайте посмотрим».