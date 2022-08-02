Владимира Путина попросили поддержать реформу РОП

Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Глава ППК РЭО обратился к президенту РФ с просьбой поддержать изменения, связанные с расширенной ответственностью производителя (РОП). «Хорошо, давайте посмотрим», — ответил на просьбу Буцаева глава государства.

В ходе рабочей встречи глава публично-правовой компании рассказал, что в сфере утилизации источником возврата инвестиций является расширенная ответственность производителя. Это платежи, которые производитель продукта, который подлежит утилизации, должен уплачивать в качестве экосбора. Либо он может это делать путем заключения прямых договоров с утилизатором. «Институт очень хороший, но правоприменение в этом институте очень сложное», — отметил Денис Буцаев.

Администрированием РОПа в настоящий момент занимается Росприроднадзор. По словам гендиректора РЭО, по тарифу граждане уплачивают 200 миллиардов рублей, а в качестве экосбора удается собрать только 5 миллиардов рублей. Это напрямую влияет на возможность окупить достаточно дорогие объекты, связанные с утилизацией.

«В 2020 году под руководством Виктории Валериевны Абрамченко были разработаны изменения в институт расширенной ответственности производителя, которые позволят значительно повысить эффективность указанного инструмента. Мы предложили в этом отношении рынку в настоящий момент отказаться от некоторых элементов, которые позволяют, скажем так, уходить от ответственности не совсем добросовестным участникам. В первую очередь это связано, конечно, с так называемыми поддельными актами об утилизации», — объяснил Денис Буцаев.

Он привел в пример предприятия, которые при наличии мощностей на 50 тысяч тонн перерабатывают 200 и 300 тонн, выписывают акты, по которым якобы все утилизировано, что позволяет предприятиям в дальнейшем не платить, отходы при этом оказывают на полигонах.

«Исходя из этого, в настоящий момент подготовлен проект изменений в федеральный закон, который позволит исключить подобного рода злоупотребления и сделать систему более понятной, прозрачной и самое главное эффективной в том числе и для участников рынка», — добавил глава РЭО.

Он объяснил, что экосбор не является налогом и может быть использован только для выплат тем участникам рынка, которые занимаются профессионально утилизацией, — на капитальное и операционное возмещение затрат.

«Это система, которая в настоящий момент зарекомендовала себя лучше всех как в целом мире, так и в тех важных для нас направлениях работы, которыми в настоящий момент занимаемся. Я бы в этом отношении просил у Вас поддержать изменения в расширенную ответственность производителя соответствующим поручением Правительству», — сказал Денис Буцаев.

«Хорошо, давайте посмотрим», — ответил Владимир Путин.