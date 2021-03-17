Вячеслав Фетисов призвал бережно относиться к ресурсам Байкала

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в рамках выступления на международном форуме-выставке «Чистая страна» призвал бережно относиться к ресурсам Байкала, написал «ПолитЭксперт».

Он отметил, что есть основные направления в сфере экологии, которые сегодня стоят перед Россией. Одним из них является воссоздание движения юннатов — организации юных натуралистов. Как считает Фетисов, у молодежи получится донести важную информацию до молодых людей всего мира.

Кроме этого, важно привлекать внимание к решению серьезных задач. Общественный деятель напомнил о проведении звездного хоккейного матча на Байкале.

«Игра на Байкале в хоккей была в топе новостей мира в течение недели. Мы не имеем права разбазаривать самый большой на ближайшее время ресурс, связанный с питьевой водой», — подчеркнул председатель совета.

По словам Фетисова, Байкал как экологический и политический ресурс требует крайне заботливого и осторожного отношения.