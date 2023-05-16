Экология 16 мая 2023, 11:26 Вице-премьер Абрамченко приняла участие в экоакциях в преддверии НМЭК

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Вице-премьер передала на утилизацию старую одежду. Из полученного сырья дизайнеры создадут модную коллекцию.

В рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в Санкт-Петербурге будет проведена серия экологических акций, призванных обратить внимание, в том числе, на загрязнение планеты отходами производства и потребления.

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«Показ мод пройдет на НМЭК при поддержке Российского экологического оператора. Мероприятие направлено на популяризацию экономики замкнутого цикла. Будут представлены коллекции одежды, сделанной из вторичного сырья. В их создании принимают участие как профессиональные дизайнеры, так и начинающие. Все коллекции посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В числе образовательных и культурных проектов конгресса — показ документального фильма об экономике замкнутого цикла и показ коллекции одежды из переработанного текстиля.

Вице-премьер Виктория Абрамченко приняла участие в акции Российского экологического оператора (РЭО) и фонда «Второе дыхание», приуроченной к Невскому конгрессу, и передала на утилизацию старую одежду. Из полученного сырья дизайнеры создадут модную коллекцию. Акция призвана обратить внимание на ответственное потребление и необходимость снижения экологической нагрузки.

«Человек оставляет после себя колоссальный объем отходов. И значительная его часть — текстиль. По данным РЭО, ежегодно в России образуется более 2 млн тонн текстильных отходов. Один городской житель в среднем выбрасывает 15−17 кг в год. При этом из 200 тысяч т отходов текстиля, подлежащих утилизации, в России утилизируется не более 5−10%», — сказала Виктория Абрамченко.

Собранные вещи передадут студентам-дизайнерам Академии им. А. Л. Штиглица, которые превратят вторсырье в коллекции модной одежды. «На языке экологов такой ручной креативный способ переработки называется апсайклингом. Каждый сможет вживую увидеть, что отходы не мусор, а ценное сырье. И даже в старые вещи можно вдохнуть вторую жизнь», — отметила Виктория Абрамченко.

В создании коллекций из вторичного сырья, которое было собрано через боксы «Второго дыхания», примут участие профессиональные дизайнеры и студенты Академии им. А. Л. Штиглица. На показе также будет представлена апсайклинг-коллекция при поддержке РЭО, которая впервые была презентована на форуме «Таврида» в 2022 году.