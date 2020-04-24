Вице-премьер Абрамченко: на поддержку мусорных операторов направили 10 млрд рублей

Российские власти поддержат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Правительство уже согласовало на эти цели более десяти миллиардов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«В условиях самоизоляции мы вместе с регионами видим повышение объемов образования отходов в среднем на 20%. Также фиксируется низкая собираемость платежей за вывоз мусора. Это накладывает на региональных операторов дополнительную нагрузку. Поэтому правительство оперативно отреагировало на такие сигналы и согласовало экстренные меры поддержки отрасли», — заявила Абрамченко.

Такая мера, по словам вице-премьера, позволит не допустить коллапсов из-за того, что мусора стало больше. Сейчас важно исключить все возможные сбои, с вывозом мусора медлить нельзя, подчеркнула Абрамченко. По ее словам, в апреле жители стали меньше платить за вывоз мусора, причем сразу на 60%.

Деньги на поддержку операторов начнут поступать на следующей неделе.

Ранее дополнительно поддержать региональных операторов предложил «Российский экологический оператор».