Вице-губернатор Забайкалья Ванчикова сфотографировалась с букетом краснокнижных лилий

Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова опубликовала, но потом быстро удалила из своего Instagram фотографию с редкими желтыми лилиями, занесенными в Красную книгу. Снимком заинтересовалось Минприроды региона.

По данным издания ZAB.ru, фото было опубликовано Ванчиковой 27 июня. Ее сфотографировали сидящей на земле с букетом желтых цветов в руках. На снимке можно заметить Красоднев малый и лилию Даурскую. Эти растения семейства лилейных занесены в Красную книгу Забайкальского края.

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов «360» сообщили, что сейчас по данному факту действительно проводится предварительная проверка.

«Все информационные ресурсы отслеживаются, по каждым таким публикациям проводится проверка предварительная», — сказали в ведомстве.

По данным издания «Чита.ру», в министерстве собираются проверять, действительно ли цветы являются краснокнижными, так как в самом Минприроды таких экспертов нет.

Ванчикова случившееся пока никак не прокомментировала. В тот же день, когда она выложила скандальное фото с лилиями, у нее в аккаунте появилось еще одно видео с полевыми цветами. Его чиновница удалять не стала.