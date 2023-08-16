Экология 16 августа 2023, 23:01 Вирусы и инфекций в водоемах Ростовской области не нашли

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В водоемах Ростовской области не обнаружили вирусы или инфекции. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу донского Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 500 проб на микробиологические показатели, более 330 — на наличие паразитов, еще 29 — на содержание вирусов в воде.

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Выяснилось, что инфекций и вирусов в воде нет. Однако более четверти проб не прошли проверку по гигиеническим нормативам.