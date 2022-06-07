Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве до июльской жары к концу недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели температура воздуха в столице будет соответствовать нормам июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, днем в Москве будет в районе +24… +27 градусов, ночью — примерно +14… +16 градусов. Возможны небольшие осадки.

Синоптик объяснил это западной периферией острога высокого давления, в которой Москва окажется. Также он добавил, что облака будут мешать охлаждению поверхности почвы.