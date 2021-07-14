Вильфанд спрогнозировал короткий бархатный сезон на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах в этот раз закончится до начала октября. Она окажется на две недели короче, чем в 2020-м. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В прошлом году оно [море] было супертеплое. Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало свое тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон. В этом году будет обычный бархатный сезон — где-то до первой декады октября», — рассказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, бархатный сезон на российских курортах долгим не будет из-за деятельности циклона в июне и начале июля на юге европейской части РФ. Именно он не дал воде достаточно прогреться. Он не позволил морю активно прогреться.

В первой половине этого лета на юге наблюдались частые осадки и облачная погода. В прошлом сезоне, по словам синоптика, была антициклональная погода.

Вильфанд добавил, что сейчас на российских курортах температура моря составляет в среднем +24 градуса.

Ранее аналитики сообщили о снижении цен на перелеты на юг России. Они связали это с недавней непогодой в Краснодарском крае и Крыму, а также возобновлении полетов в Турцию и Египет.