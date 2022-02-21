Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве с 24 февраля

В первой половине недели в российской столице возможны дождь и мокрый снег, а также сильные порывы ветра. Погода может улучшиться в Москве с четверга. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение первой половины недели будет теплая погода с температурой на восемь-девять градусов выше нормы», — рассказал он ТАСС.

Днем ожидается +2…+5 градусов, ночью — от -1 до +2 градусов. В понедельник возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, будет идти мокрый снег и дождь.

Однако уже с четверга осадки и ветер утихнут, ночи станут холоднее, но днем будет все также аномально тепло — от -1 до +4 градусов.

При этом будет гребень высокого давления — оно поднимется по сравнению со вторником на 15-20 миллиметров ртутного столба.

«Также изменятся ночные температуры — они будут -4…-5 градусов. Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима. Погода станет комфортнее: не будет сильного ветра, осадков не будет», — добавил Вильфанд.

Сотрудник центра погоды «Фобос» заявил, что с четверга благодаря антициклону в Москве выглянет солнце.