Вильфанд рассказал об «украинской осени» в европейской части России

В центре европейской части России листья опали в начале ноября, то есть на месяц позже обычного. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в связи с этим заявил, что в стране в 2020 году наступила «украинской осень».

По его словам, осень в центре европейской части РФ была такой, как в Липецке или Воронеже. Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в России используют римские названия месяцев, они не отражают климатические изменения.

Однако если вспомнить украинские обозначения, то октябрь звучит как «жовтень». То есть на деревьях желтые листья. Ноябрь называют «листопад». Это время, когда листва опадает.

Такая изменения природы не характерны для Центральной России. Обычно на этой территории листья опадают еще в октябре.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — резюмировал метеоролог.

Снег придет в Москву не очень скоро. По оценке ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, он выпадет не раньше 20–22 ноября. Наступление метеорологической зимы произойдет, скорее всего, тоже в конце этого месяца.