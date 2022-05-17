Вильфанд рассказал о возможности засухи в 2022 году

По прогнозам Гидрометцента засушливости почвы не фиксируется ни в одном регионе России. Зимой было достаточное количество осадков, рассказал ТАСС научный руководитель метеорологической организации Роман Вильфанд.

«Пока ситуация неплохая. Очень хорошее увлажнение было повсеместно: много осадков, активное просачивание талого снега в почву. Засушливая ситуация пока нигде не фиксируется», — сообщил синоптик.

Однако в целом о засушливости почвы судить можно будет позже, подчеркнул Вильфанд. Агрометеорологи выделяют несколько регионов, за которыми следят пристальней — это юг Урала и Западной Сибири, там наблюдается аномально теплая погода. Вильфанд уточнил, что это не значит, что там ожидается засуха, просто на них стоит обратить внимание.

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