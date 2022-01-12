Вильфанд рассказал о погоде на Старый Новый год

Синоптики дали прогноз на Старый новый год в России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, почти на всей территории страны температура будет несколько выше нормы. Однако на юге Западной Сибири, наоборот, будет холоднее среднего.

«Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск). Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет -26…-30 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Однако синоптик добавил, что уже начиная с 15 января погода в этих регионах улучшится. Температура станет выше сразу на 15 градусов, и абсолютное значение будет в дневное время стремиться к нулю.

Ранее жителей российской столицы предупредили, что их ожидает сначала самое сильное похолодание в текущем году, а потом резкое потепление. В ближайшие сутки температура будет примерно на семь градусов ниже нормы. Теплеть начнет, согласно прогнозам, уже с пятницы, 14 января. Также прогнозируется падение давления, которое может отразиться на метеозависимых людях.