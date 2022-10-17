Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе можно ждать первый снег | 360°

Экология 17 октября 2022, 01:40 Поделиться Telegram

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Viber Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе можно ждать первый снег ТАСС: первые снежинки в столичном регионе могут выпасть 21 октября Pxhere.com

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Первые редкие снежники с дождем жители столичного региона могут увидеть уже под конец рабочей недели —в пятницу, 21 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС синоптик отметил, что средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. Однако из этого правила есть исключения. Например, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января.

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Значительные перемены произошли за последние 70 лет. Причина этому кроется в глобальном потеплении, отметил Вильфанд. В Московском регионе в середине XX века средней датой установления снежного покрова была середина ноября, в 80-90 годы — 22 ноября, а уже в начале XXI века таким периодом стали дни с 28 по 30 ноября.

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Первый мокрый снег может появиться в регионе уже через несколько дней.

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — сказал Вильфанд.

В середине недели жителей европейской части России ждет новый сезон предзимья. Температура воздуха днем опустится до +5 градусов, предупреждал Вильфанд.

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