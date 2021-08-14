Вильфанд призвал улучшить систему прогнозирования погоды в России

Система прогнозирования опасных явлений стихии, как и просто погоды, требует принятия государственной программы развития. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы не можем использовать только спутниковую информацию. Комплекс „Арктика-М“, радарные системы. Должна быть создана программа для развития прогностических систем разного масштаба», — сказал Вильфанд.

Синоптик предрек, что уже через несколько лет устареет система суперкомпьютера, и это не позволит больше ставить научные эксперименты. Кроме того, Вильфанд считает, что наблюдательные сети и некоторые другие программы пока не могут полностью решить проблему прогнозов. По его мнению, сейчас нужно отрабатывать целые прогностические модели.

Вильфанд также добавил, что на данный момент Росгидромет входит в топ мировых гидрометслужб. Но чтобы удержать такие высокие позиции, необходимо постоянно развиваться и обновляться.

Метеоролог уверен, что если бы существовала программа по совершенствованию прогнозов, то получилось бы более точно предсказывать опасные явления погоды. Кроме того, четче стали бы характеристики различных сезонов в году.

Роман Вильфанд пообещал москвичам продолжение купального сезона еще на неделю. По его словам, погода в столице будет жаркой, а температура воды — комфортной.