Вильфанд призвал не путать с туманом происходящее сейчас в Москве

На днях Москву и Московскую область накрыл густой туман. Из-за этого пришлось отменить или перенести многие авиарейсы, из-за низкой видимости усложнилась ситуация на дорогах. Сейчас верхушки зданий в столице тоже окутаны плотной дымкой, но в Гидрометцентре заверили: это уже не туман.

«Это может создавать впечатление, что туман, если смотреть на высотные здания. Действительно, верхушки многих зданий, они в облаках. Многие связывают это с туманом. Но нет, это не туман», — рассказал РЕН ТВ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что уже вечером в среду, 3 ноября, в российскую столицу вернулись дожди. Они растянутся на ближайшие несколько дней. Но температура в городе будет относительно высокой.

Самым теплым днем на текущей неделе обещает стать пятница, 5 ноября. В Москве воздух прогреется до 13 градусов — это аномальное тепло для начала ноября. К началу следующей недели начнется очередное похолодание, ожидается мокрый снег и повышение атмосферного давления.