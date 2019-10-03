Вильфанд призвал насладиться последним теплым днем осени

Первые дни октября принесли в столицу долгожданное бабье лето. В середине недели обещают очень теплую погоду, а ближе к выходным станет снова холодно. Но бояться возможного снегопада не стоит, заверил «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всем расчетам снегопада не будет. Температура в воскресенье (6 октября — прим. ред.) ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя, ну и только», — рассказал Вильфанд.

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Он отметил, что 3 октября будет в Москве очень теплым днем. Столбики термометров могут показать от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

«По всем расчетам сегодня действительно должен быть очень теплый день. Комфортная температура, правда облачность все-таки прогнозируется. Ну, дуновения теплого ветра будут доставлять удовольствие», — пояснил метеоролог.

Но уже завтра, 4 октября, в город придет похолодание на 5-7 градусов, и каждый день температура будет падать на это значение.

«По оценкам Гидрометцентра прогноз будет выглядеть таким образом: значительное понижение температуры, облачность сохранится, а осадки не большие», — продолжил он.

Дождливая погода начнется 4 октября и продлится до конца выходных. При этом сильного ветра не будет, как и снегопада. Атмосферное давление каждый день будет немного повышаться и к концу недели достигнет своих нормальных показателей.

«Человек должен уметь наслаждаться теми моментами, которые дарит природа. Мы все время находимся в состоянии ожидания каких-то опасностей, апокалипсиса и так далее. Это абсолютно неправильная ситуация, нужно наслаждаться. Об опасностях, если они действительно возникают, предупреждают в виде шторм-предупреждений (сообщений), которые доводятся до населения. Тогда нужно бояться, а сейчас пока наслаждаться», — подчеркнул Вильфанд.