  • Вильфанд призвал насладиться последним теплым днем осени

    03 октября 2019, 09:57

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Первые дни октября принесли в столицу долгожданное бабье лето. В середине недели обещают очень теплую погоду, а ближе к выходным станет снова холодно. Но бояться возможного снегопада не стоит, заверил «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    Вильфанд призвал насладиться последним теплым днем осени

    «По всем расчетам снегопада не будет. Температура в воскресенье (6 октября — прим. ред.) ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя, ну и только», — рассказал Вильфанд.

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    Он отметил, что 3 октября будет в Москве очень теплым днем. Столбики термометров могут показать от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

    «По всем расчетам сегодня действительно должен быть очень теплый день. Комфортная температура, правда облачность все-таки прогнозируется. Ну, дуновения теплого ветра будут доставлять удовольствие», — пояснил метеоролог.

    Но уже завтра, 4 октября, в город придет похолодание на 5-7 градусов, и каждый день температура будет падать на это значение.

    «По оценкам Гидрометцентра прогноз будет выглядеть таким образом: значительное понижение температуры, облачность сохранится, а осадки не большие», — продолжил он.

    Дождливая погода начнется 4 октября и продлится до конца выходных. При этом сильного ветра не будет, как и снегопада. Атмосферное давление каждый день будет немного повышаться и к концу недели достигнет своих нормальных показателей.

    «Человек должен уметь наслаждаться теми моментами, которые дарит природа. Мы все время находимся в состоянии ожидания каких-то опасностей, апокалипсиса и так далее. Это абсолютно неправильная ситуация, нужно наслаждаться. Об опасностях, если они действительно возникают, предупреждают в виде шторм-предупреждений (сообщений), которые доводятся до населения. Тогда нужно бояться, а сейчас пока наслаждаться», — подчеркнул Вильфанд.