Вильфанд предупредил о высокой пожароопасности в азиатской части России

Высокий и чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в ряде регионов азиатской части России. О риске возникновения пожаров предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень серьезная пожароопасная ситуация в азиатской части страны. Четвертый и пятый классы прогнозируются в Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Тыве, на юге Хабаровского края, в Амурской, Иркутской областях, Алтайском крае», — уточнил Вильфанд.

В Омской области и Алтайском крае возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, в Курганской и Иркутской — до 20 метров в секунду. В Красноярском крае ветер утихнет, однако сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Бушевавшие в Сибири пожары нанесли материальный ущерб 1,2 тысячи человек, уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. Погибло пять человек, 19 пострадали, среди них шесть спасателей.