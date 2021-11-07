Вильфанд предупредил о начале небольших морозов в Москве с 9 ноября

После аномального тепла, которое накрыло Москву на минувшей неделе, на столицу надвигается похолодание. Температура начнет стремительно понижаться уже со следующего вторника. Ко второй половине дня ожидаются четыре градуса мороза. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик сказал в беседе с ТАСС, что во вторник российская столица окажется во власти западной части циклона. На город начнут перемещаться холодные воздушные массы с севера.

«8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области — от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной — минус два-минус четыре градуса», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что похолодание будет продолжаться в среду, 10 ноября. Этот день может стать самым холодным на предстоящей неделе. Ночами столбик термометра будет опускаться до шести градусов мороза. Самые обильные осадки прогнозируются в понедельник. На Москву обрушатся мокрый снег, снег и дождь. К среде небо над столицей начнет проясняться, выглянет солнце. На фоне погоды Вильфанд посоветовал москвичам не тянуть с заменой летней резины на зимнюю.