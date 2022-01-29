Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре в конце января

В конце января и в самом начале февраля температура в Москве будет достаточно тепло, показатели будут аналогичными средним мартовским. В последний день текущего месяца и в первых числах следующего столбики термометров в российской столице покажут отметки примерно в -3 градуса — климатически это соответствует норме для марта.

С таким сообщением в беседе с «РИА Новости» выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…-2, по области до +1 градуса. Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к -3 градусам. Такая температура является средней для 10–11 марта», — сказал ученый.

По его словам, обычно климатически именно 31 января и 1 февраля являются одними из самых холодных дней в году. Однако в 2022 именно в эти даты воцарится не совсем по-зимнему теплая погода в Москве. Показатели превысят норму примерно на восемь градусов. Сейчас дневная температура в российской столице держится примерно на тех же отметках.