Эксклюзив 16 ноября 2022, 14:38 Вильфанд предупредил москвичей о грядущем гололеде и заносах на дорогах Синоптик Вильфанд спрогнозировал много снега и гололедицу в Москве и Подмосковье Сайт мэра и правительства Москвы

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Несмотря на то, что сейчас еще середина ноября, в Москве и Московской области установилась зимняя погода. В следующие дни ожидается минусовая температура, усиление ветра, много снега, а также гололедица и заносы. Об этом в разговоре с «360» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первый снегопад прошел сегодня ночью. В регионе выпало пять-шесть сантиметров осадков.

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«Наступает настоящий зимний период. Сегодня ночью — от -5 до -7 градусов в Москве, по области — до -10 градусов. В четверг днем -2 и -4 градуса, в Московской области — до -6 градусов», — сказал он.

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В ночь на пятницу прогнозируется усиление ветра до 15-17 метров секунду, температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

«Сочетание ветра и снега обусловит метель. Все удовольствия — гололедица, метель, заносы на дорогах», — предупредил синоптик.

В субботу в столице ожидается примерно такая же погода, вероятность заносов и гололедицы сохранится. На следующий день выпадет также много снега, но гололедицы, скорее всего, уже не будет. При этом высота сугробов может достичь 10-15 сантиметров.

«В понедельник температура уже будет -7…-12 градусов, днем возможно от — 5 до -6 градусов. Это уже январские температуры, где-то на пять градусов ниже нормы», — заметил Вильфанд.

При этом он не исключил, что потепление еще будет. Однако до следующего вторника сохранится морозная погода.