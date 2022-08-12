Вильфанд предсказал Москве аномальную жару в выходные

Предстоящие выходные в московском регионе будут жаркими. Температура воздуха превысит климатическую норму и составит +26 +28 градусов, поделился с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С 12 августа Москва окажется в теплой части циклона, что приведет к повышению температуры воздуха. Солнца будет больше, ожидается сухая и ясная погода без осадков.

«В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению», — пояснил Вильфанд.

Те, кто останется на выходные в Москве, с трудом будут переносить жару. Эти дни можно провести вблизи водоемов — температура воды составит +21 градус.

Даже в ночное время суток будет не холодно — столбик термометров поднимутся до +15 градусов. Атмосферное давление незначительно превысит норму и не повлияет на общее самочувствие.

На фоне аномальной жары спасательные ведомства усиливают меры безопасности. В Московской области с 11 августа установили высокий класс пожарной опасности.