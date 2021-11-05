Вильфанд пообещал жителям центральной России рекордно теплую пятницу

Температура в пятницу днем, 5 ноября, в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов. Но погода не во всем порадует: день обещает быть облачным, мрачным и дождливым. Такой прогноз в беседе с «РИА Новости» сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов (тепла)», — сказал Вильфанд. Он отметил, что дождь будет умеренным, ожидается ветреная, хоть и очень теплая погода.

По словам Вильфанда, максимальная температура для 5 ноября была зафиксирована в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 12,9 градуса. Значение текущего года, скорее всего, побьет эту цифру.

Однако после теплой пятницы и таких же выходных в регионы центральной России вновь придет похолодание. Синоптики прогнозируют повышение давления и понижение температуры. Во вторник она составит уже только 5 градусов тепла. Такая погода будет держаться всю следующую неделю. Возможно, будет идти мокрый снег. Но условий для того, чтобы он выпал и лежал на земле, пока нет.