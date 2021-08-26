Вильфанд пообещал возвращение тепла в Москву

Летняя погода еще придет в Москву до конца календарного лета. Столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С летом не нужно прощаться. Лето еще до конца календарного лета себя покажет, и очень хорошо. <…> С завтрашнего дня все поменяется. Фронтальный раздел пройдет, облаков станет гораздо меньше, солнышко будет проглядывать», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Ночью ожидается +13…+15 градусов, днем — около +23…+25 градусов. По его словам, такая температура сохранится до конца месяца.

Метеоролог добавил, что такой температурный фон не характерен для конца августа. Температура выше нормы на пять-шесть градусов. Подобная погода больше характерна для шестой пятидневки июля.

В четверг, 26 августа, в Москве и Подмосковье пасмурно, возможны дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать четырех-девяти метров в секунду. Днем в Москве до +21 градуса, в Московской области — до +23 градусов. Атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба.