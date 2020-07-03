Вильфанд пообещал «волну жары» части России

Южные регионы России оказались в эпицентре жары. Температурные нормы там превышают шесть-семь градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье, заявил Вильфанд РИА «Новости».

«Я бы даже сказал, что вопреки принятому термину „волна тепла“, в этой ситуации можно говорить, что „волна жары“», — сказал ученый.

Ведь температура там будет превышать +36 градусов. Сейчас в Ростове и Краснодаре уже около +35 градусов. В Сочи сегодня обещали до +31 градуса, в Крыму — до +30. Такая жаркая погода сохранится, как минимум, в ближайшие пять дней.

Ранее 3 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в Россию пришла опасная погода. В одних регионах станет очень жарко, а другие будут страдать от гроз и сильного ветра.

Такая ситуация сложится почти во всем Центральном округе. Также сильные дожди ожидаются в Сибири и Приморском крае. А вот на Колыме будет очень холодно. Ночью воздух может остыть до -4 градусов.