Вильфанд пообещал россиянам еще 10 «очень теплых» дней

На территории России еще 10 дней будет аномально тепло. В Гидрометцентре назвали ситуацию экстремальной по продолжительности. Температура воздуха по всей стране существенно превысит норму.

О погоде в ближайшее время РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Прогностическую карту температурных аномалий он назвал «махрово-красной».

В период с 1 декабря по 15 января средняя температура в 2006–2007 годах, заметил Вильфанд, превышала показатели нынешней зимы на 2,8 градуса. С середины месяца шло ее резкое понижение, однако сейчас синоптики подобного прогноза не дают.

«Мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Данные прогностической карты говорят о том, что температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 20 градусов. На европейской теплее будет на 12.

По словам Вильфанда, зимой 2019/2020 синоптики фиксируют самый продолжительный период положительных температурных аномалий. Такого за всю историю метеонаблюдений еще не было.

Зима 2006–2007 годов, заметил представитель Гидрометцентров, тоже была очень теплой — «теплее, чем сейчас». Морозов не было ни в декабре, ни в первой половине января. Но длилось все не так долго.

Значительное превышение температурной нормы синоптики замечают регулярно. Температурный рекорд в Москве обновился в январе. Еще один ожидается на текущей неделе.